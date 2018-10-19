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Спонсоры убийства: в Крыму ищут сообщников керченского стрелка

Фото: ТАСС
У самого студента не было денег на покупку оружия

Владислав Р., устроивший 17 октября бойню в Керченском политехническом колледже, мог использовать для изготовления самодельных гранат снаряды времен Великой Отечественной войны. Такое предположение сделали в экстренной службе Крыма.

"Отрабатывается версия кустарного производства самодельного взрывного устройства на основе тротила, извлеченного из снарядов времен ВОВ", – пишет РИА "Новости".

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Учитывая, какие ожесточенные бои велись в Крыму в ходе Второй мировой войны, найти в лесах боеприпасы действительно можно. Однако, чтобы извлечь из них взрывчатое вещество, да еще потом собрать собственную бомбу, которая сработает, – для этого нужны особые знания и опыт. Так что у Владислава наверняка были помощники или хотя бы консультанты.

И в любом случае это не объясняет другой вопрос – где неработающий 18-летний человек взял деньги на ружье и патроны. Как писало "Утро", уже установлено, что шестизарядный "Бекас" 12-го калибра и 250 патронов обошлись парню в 30 тыс. рублей. Да еще раньше он купил и установил дома оружейный сейф – без этого ему не выдали бы разрешение на приобретение и хранение ружья.

Получить такие деньги от родителей парень вряд ли мог – мать работает санитаркой, отец-инвалид с ними не жил. По словам соседей, семья едва-едва перебивалась. Сам Владислав Р. вряд ли где мог устроиться – учился на дневном, летом проходил практику на судоремонтном заводе.

"Практика была бесплатная", – рассказал РИА "Новости" один из преподавателей колледжа. "Один бы он не смог столько денег на оружие раздобыть. Думаю, его кто-то спонсировал", – предположил педагог.

Ранее у следствия были подозрения на связь Владислава Р. с преступными группировками экстремистского толка, возможно, с Украины.

В среду, 17 октября, Владислав Р. открыл стрельбу в политехническом колледже в Керчи. По последним данным, погибли 20 человек плюс сам убийца застрелился. Более 50 человек ранены. Несколько самых тяжелых пострадавших перевезли в Москву и ряд других городов РФ.

В пятницу, 19 октября, состоялись похороны погибших. По данным "УРА.РУ", на церемонию прощания в Керчи пришли более 33 тысяч крымчан и жителей других регионов страны.

Фоторепортаж
Туман и слезы: Керчь прощается с погибшими
Фото: Максим Григорьев/ТАСС Фото: Максим Григорьев/ТАСС Фото: Максим Григорьев/ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Фото: Максим Григорьев/ТАСС
Николай ВИКТОРОВ
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