Керченский стрелок устроил бойню после поездки на Украину

Непонятно, что злоумышленник делал в Незалежной - родных у него там нет

Источник, близкий к следствию, сообщил, что начата проверка поездок 18-летнего Владислава Р., устроившего бойню в Керчи, на Украину.

"За последний год он дважды ездил на выходные в Харьков. При этом близких родственников, по имеющимся данным, у него там нет", – рассказал собеседник издания "Известия".

Следователи также намерены выяснить, как молодому человеку удалось так быстро получить право на ношение оружие, и где он научился так метко стрелять. "Я не верю, что он своими силами прошел через все эти бюрократические сложности", – говорит сотрудник охотничьего магазина, в котором Владислав купил патроны. По его словам, процесс получения разрешения можно "ускорить" за довольно приличную сумму – 30 тыс. рублей. Были ли такие деньги у подростка, неясно.

Следствие также пытается найти информацию о том, чем увлекался нападавший, однако на его странице в соцсетях ее осталось очень мало. По словам уполномоченной по правам человека в Республике Крым Людмилы Лубиной, все данные и сообщения, которые находились в компьютере Владислава Р., были удалены.

Ранее СМИ написали, что мать стрелка состояла в запрещенной в РФ секте "Свидетели Иеговы", однако, по информации издания, Галина Р. посещала собрания Российской церкви христиан веры евангельской – это одна из ветвей пятидесятнического направления христианства, в России организация не запрещена.

В среду, 17 октября, Владислав Р. устроил бойню в политехническом колледже города Керчь. Погибли 20 человек, стрелок совершил суицид.