Он методично изучал оружие и пиротехнику

Долгими днями и ночами студент керченского политеха планировал самосуд. На холодный расчет у него ушло примерно три года, о чем свидетельствует информация в его ПК.

"Года три назад он увлекся изучением стрелкового оружия, а позднее взрывных устройств, в том числе вопроса их изготовления", – сообщил "Интерфаксу" осведомитель, добавив, что молодой человек тяготел к компьютерным "стрелялкам", но палку не перегибал.

Впрочем, это далеко не все увлечения "героя" последних дней. Он интересовался химией и состоял в страйкбольной команде. Это военно-тактическая игра, где используется пневматика с пластиковыми шариками

"Предположительно, сам изготовил взрывчатые вещества на основе аммиачной селитры. Однако по месту его жительства правоохранительные органы не обнаружили запрещенных предметов", – пояснил информатор.

Что-либо узнать о жизни парня из соцсетей практически невозможно, отметил собеседник агентства. "Все его аккаунты явно были подчищены незадолго до трагедии. Однако люди, которые с ним общались, говорят о том, что он вел себя "тревожно", но никто на это не реагировал", – подчеркнул источник.

Друзей у парня в колледже не было. Зато, как стало известно, были враги. Одногруппники третировали его и всячески унижали за то, что он не такой, как все.

Действительно, молодой человек практически ни с кем не общался, что экспертов наталкивает на мысль об отклонениях в психике "террориста". Он в одиночку спланировал кровавую бойню, самостоятельность проявил и в исполнении задумки.

Между тем медики настаивают, что разрешение на оружие ему выдали на законном основании. "Мы посмотрели… Нет ничего. Проверили человека, выдали все. Я не эксперт, но полагаю, что тогда он был здоров. Не было причины отказывать человеку", – отчеканил специалист психоневрологического диспансера, передает Пятый канал.

При этом о подробностях процедуры обследования доктор умолчал.

Кровавая расправа в Керчи – самая обсуждаемая тема этих дней. Отовсюду в Крым шлют слова скорби. По версии следствия, массовое убийство совершил студент данного учебного заведения. До случившегося молодой человек оставил в столовой рюкзак. По последней информации, погиб 21 человек, более 50 пострадали.