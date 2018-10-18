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В Крыму сообщили о грядущих терактах

После трагедии в Керчи на полуострове начались звонки от неизвестных

За последние сутки полиция получила более 15 угроз о новых атаках, которые произойдут в Крыму. 

Впрочем, предупреждения шлют не реальные, а телефонные террористы. В силовые ведомства названивают некие подростки и указывают места, где скоро должны случиться новые теракты, пишет РИА ФАН

Так, они назвали следующей целью "террористов" медицинский колледж, где якобы в пятницу, 18 октября, произойдет бойня, аналогичная в той, что была в политехническом учебном заведении.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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