В Крыму сообщили о грядущих терактах

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За последние сутки полиция получила более 15 угроз о новых атаках, которые произойдут в Крыму.
Впрочем, предупреждения шлют не реальные, а телефонные террористы. В силовые ведомства названивают некие подростки и указывают места, где скоро должны случиться новые теракты, пишет РИА ФАН.
Так, они назвали следующей целью "террористов" медицинский колледж, где якобы в пятницу, 18 октября, произойдет бойня, аналогичная в той, что была в политехническом учебном заведении.
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