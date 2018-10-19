Туман и слезы: Керчь прощается с погибшими

Город погрузился в траур

Прощание с убитыми в Керченском политехническом колледже началось на главной площади города – площади Ленина.

Родные погибших и горожане пришли сюда уже в 9 часов утра, несмотря на то что сама церемония была запланирована на 10 часов, сообщает РИА "Новости".

У здания колледжа в 9:30 началась акция "Зажги свечу памяти". Керчане вспоминают тех студентов и преподавателей, чьи жизни так рано оборвала трагедия, пишет сайт "Комсомольская правда". С 18 октября в Крыму объявлен трехдневный траур. Люди на площади не скрывают своих слез.

Большую Митридатскую лестницу – одну из главных достопримечательностей города – сегодня окутал туман, хотя вчера погода была солнечной. Природа как будто скорбит вместе с людьми.

Глава Крыма Сергей Аксенов приехал в Керчь и простился с жертвами керченского стрелка, сообщает "Крыминформ". Шестнадцать погибших похоронят в Крыму, еще четырех – в Краснодарском крае.

На площади – сотни венков, живые цветы, свечи.

Траурная процессия пройдет через улицу Кирова до центрального кладбища.

Бойня в политехническом колледже унесла жизни 20 человек. Нападавший, 18-летний Владислав Р., совершил суицид. "Дьявол, больше ничего. Это все интернет и замкнутость... Мой родной сын. Я мечтал о нем", – приводит телеканал "360" слова отца стрелка, Игоря Р.