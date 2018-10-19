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Туман и слезы: Керчь прощается с погибшими

Фото: Максим Григорьев/ТАСС Фото: Максим Григорьев/ТАСС Фото: Максим Григорьев/ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Фото: Максим Григорьев/ТАСС
Город погрузился в траур

Прощание с убитыми в Керченском политехническом колледже началось на главной площади города – площади Ленина.

Родные погибших и горожане пришли сюда уже в 9 часов утра, несмотря на то что сама церемония была запланирована на 10 часов, сообщает РИА "Новости". Фото: Максим Григорьев/ТАСС

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Валентина МАЙОРОВА
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