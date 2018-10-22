Снег может выпасть уже на этой неделе

Сегодня столбики термометра поднимутся до +9 С. Такая температура ненамного, но превышает климатическую норму. Несмотря на то, что на улице не так холодно, как должно быть в конце октября, специалисты не спешат называть такую погоду комфортной.

Жителей и гостей города вряд ли обрадует ветер, который будет дуть со скоростью до 10 м/с. Как передает Метеобюро Москвы, похожая ситуация будет и в области. Правда, там воздух прогреется до +11 С.

Как сообщает телеканал "360", температура будет превышать норму еще несколько дней. Например, во вторник и в среду днем она составит +9 С тепла, а в четверг – +7 С. Дожди в столице ожидаются уже завтра, в четверг осадки также будут. К пятнице заметно похолодает – температура опустится до -2 С, а к концу недели может выпасть первый снег.

Как уже отмечалось, нынешняя осень в России побила температурные рекорды. Так, середина октября в Санкт-Петербурге стала самой теплой за всю историю наблюдений, отмечает информагентство FlashNord.