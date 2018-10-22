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Зальет и заметет: Москву накроет осадками через считанные дни

Фото: pixabay.com
Снег может выпасть уже на этой неделе

Сегодня столбики термометра поднимутся до +9 С. Такая температура ненамного, но превышает климатическую норму. Несмотря на то, что на улице не так холодно, как должно быть в конце октября, специалисты не спешат называть такую погоду комфортной. 

Жителей и гостей города вряд ли обрадует ветер, который будет дуть со скоростью до 10 м/с. Как передает Метеобюро Москвы, похожая ситуация будет и в области. Правда, там воздух прогреется до +11 С.

Как сообщает телеканал "360", температура будет превышать норму еще несколько дней. Например, во вторник и в среду днем она составит +9 С тепла, а в четверг –  +7 С. Дожди в столице ожидаются уже завтра, в четверг осадки также будут. К пятнице заметно похолодает  – температура опустится до -2 С, а к концу недели может выпасть первый снег. 

Как уже отмечалось, нынешняя осень в России побила температурные рекорды. Так, середина октября в Санкт-Петербурге стала самой теплой за всю историю наблюдений, отмечает информагентство FlashNord.

Полина ИВАНОВА
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