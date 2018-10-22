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Москвичей развеселит "жизнерадостная" Луна

Фото: GLOBAL LOOK press/Roman Denisov
Жители столицы смогут дождаться исполнения своей мечты

В среду, 24 октября, пройдет второе полнолуние после осеннего равноденствия, и в небе над столицей взойдет Луна, которую называют "охотничьей" или "жизнерадостной".

"Название полнолуния – неслучайно. Свет полной Луны в конце октября позволял нашим предкам проводить подготовку к долгим зимним месяцам. В этот же период проводились народные гуляния, связанные со сбором урожая", – отмечается на сайте московского Планетария. Полнолуние в октябре в древние времена встречалось с особым почетом, у земледельцев оно было важным праздником. Спутник Земли взойдет на востоке после 18 часов по московскому времени и пробудет в небе до утра.  

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Метеорный поток Ориониды, названный в честь созвездия Ориона, обрушился на столичный регион в ночь с 21 на 22 октября. К сожалению, звездопад не был виден из-за высокой облачности. Загадать желание москвичи смогут 17 ноября, когда можно будет наблюдать поток Леониды. сообщает "МИР 24".

Валентина МАЙОРОВА
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