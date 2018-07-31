Специалисты высчитали дату пика метеорного потока к Земле

Необычайное по красоте зрелище предстоит увидеть жителям России в ночь с 12 на 13 августа. Звездный дождь, или метеорный поток, в это время достигнет своего пика. Сообщение об этом появилось на сайте Московского планетария.

"С 12 на 13 августа нас ждет самый красивый звездопад года! На эту ночь приходится максимум активности метеорного потока Персеиды. По прогнозам ММО (Международной метеорной организации) ожидается до 100 метеоров в час!" - предупредили в пресс-службе организации.

Как пояснил заведующий астрофизической обсерваторией КубГУ Александр Иванов, явление это ежегодное, длится оно около месяца. В частности, в этом году – с 27 июля по 21 августа. Но в определенные дни его мощь заметно усиливается.

"Максимум приходится на ночь с 12 на 13 августа. Хотя бывает еще несколько максимумов, которые прослеживаются, например с 11 на 12 августа. В этот период Земля пересекает орбиту кометы. В связи с этим хорошо видно созвездие Персея, поэтому поток и называют Персеиды. Метеоров довольно много, они очень яркие", – приводит "Юга.ру" слова Иванова.

При этом никакой опасности для жителей Земли это явление не представляет, поскольку метеоры – небольшие частицы, которые сгорают в атмосфере, не достигая поверхности планеты.