Необычный фантом поразил даже видавших виды синоптиков

Утром 12 июля в небе над Северной столицей заметили в небе странную темную полосу. Главный метеоролог города Александр Колесов обратился к своим коллегам с просьбой рассказать об явлении.

"Метеорологи, которых тут большинство, а что за палка на облаках лежит?", – задал он вопрос синоптикам.

Комментаторы предположили, что в первую очередь предположили, что это инверсионный след от самолета с военного аэродрома, но синоптик не согласился с этой версией. "Точно нет. Если только от Бабы-Яги", - пошутил Колесов в Facebook. К окончательному выводу о происхождении явления предсказатели погоды так и не пришли, сообщает FlashNord.