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Рим отказывается отвечать за трагедию в метро

Фото: GLOBAL LOOK press/Chen Zhanjie
Вину за обрушение эскалатора хотят повесить на российских болельщиков

Аварию в римском метро вызвали футбольные фанаты из России, которые вели себя недопустимо. Об этом заявил вице-премьер Италии, глава МВД Маттео Сальвини.

"Виноваты десятки пьяных псевдоболельщиков, которые прыгали (на эскалаторе)", – подчеркнул он в эфире радио Rtl утром 24 октября. 

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Тем самым он подтвердил версию мэра Рима Вирджинии Раджи, которая безапелляционно заявила о вине россиян буквально через несколько минут после аварии. При этом она указала, что если кадры с камер видеонаблюдения подтвердят непотребное поведение людей на эскалаторе, то им будет предъявлено обвинение в порче имущества и выставлен счет. 

Между тем сами россияне, оказавшиеся в тот момент на станции Repubblica, утверждают, что никаких скачков и танцев на эскалаторе не было. Подпрыгивать пришлось потом, когда лестничное полотно неожиданно ускорилось и люди не успевали сойти со ступеней.

"Начали прыгать друг на друга, когда эскалатор "побежал", и получилось то, что вы видели", – приводит ТАСС слова одно из очевидцев трагедии.

Фото: GLOBAL LOOK press/Chen Zhanjie

Об этом же говорит и автор Telegram-канала "Загнивающий дождь". "На эскалаторе никто не прыгал, со временем он потихоньку начал набирать скорость. Сначала люди это восприняли позитивно – мол, едут быстрее параллельного, но в какой-то момент скорость стала намного больше, и люди просто не успевали отбегать, ибо очень маленькое пространство на выходе с эскалатора. Повторюсь, что эскалатор просто начал набирать скорость – никаких других необычных моментов замечено не было", – передает рассказ очевидца Telegram-канал RT.

Одна из болельщиц армейского клуба рассказала, что на эскалаторе никто не прыгал, а все произошедшее – случайность.

"Просто ехали, и потом видим, как параллельный эскалатор начал спускать людей с бешеной скоростью. Сначала никто не воспринял это, как опасность, но потом люди просто начали в кучу сваливаться, и тогда стало понятно, что всё очень плохо", – сказала она в интервью Telegram-каналу Life Shot.

По ее словам, сотрудники метрополитена не справлялись с ситуацией. Фанаты сами вытаскивали пострадавших, а люди с переломами до приезда "скорой" лежали на полу без специальной помощи.

Сейчас в случившемся разбираются специальные службы. Но в целом эксперты называют ситуацию довольно странной. "Возможно, при нарушении связи между лестничным полотном и приводом эскалатора порвалась приводная цепь", – сделал предположение инженер Алексей Баталин. По его мнению, теоретически поведение пассажиров к такой поломке привести могло. Но на подобные ситуации рассчитан специальный тормоз. "Экстренный тормоз должен был в любом случае сработать", – подчеркнул эксперт в эфире "РЕН ТВ".

Авария на эскалаторе в римском метро произошла накануне вечером. Пострадали около 30 человек, многие из которых оказались болельщиками футбольного клуба ЦСКА. В настоящее время в больницах находятся 8 граждан РФ с травмами различной тяжести.

Фоторепортаж
Очевидцы рассказали детали ЧП в римском метро
Фото: GLOBAL LOOK press/Chen Zhanjie Фото: GLOBAL LOOK press/Chen Zhanjie Фото: GLOBAL LOOK press/Chen Zhanjie
Фото: GLOBAL LOOK press/Chen Zhanjie Фото: GLOBAL LOOK press/Chen Zhanjie Фото: GLOBAL LOOK press/Chen Zhanjie Фото: GLOBAL LOOK press/Chen Zhanjie +1
Николай ВИКТОРОВ
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