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Оппозиция американской власти получает грозные посылки

Дональд Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press/Ron Sachs
Подозрительный пакет прислали недовольному нынешней властью Роберту Де Ниро

Критики американского правительства в опале. Один за другим они получают самодельные взрывчатки. Одним из последних под раздачу попал известный голливудский актер Роберт Де Ниро.

Подозрительный пакет с сомнительным устройством обнаружен в ресторане, владельцем которого является артист, сообщает NBCNews.

В числе прочих Де Ниро без всякой утайки неоднократно выражал недовольство относительно политики нынешнего президента США Дональда Трампа. К слову, опасные посылки разосланы многим видным деятелям Америки, у которых лидер не в чести.

Так, накануне бомбы были адресованы семейству Клинтон и экс-главе государства Бараку Обаме.

Известие о взрывчатом устройстве, которое впоследствии было найдено вместе с неизвестным белым порошком, привело к эвакуации нью-йоркского Warner Center, где заседают сотрудники CNN. На данный момент известно о 7 подобных случаях.

Также сообщалось о перехваченной бомбе для Белого дома. Однако позже эту информацию опровергли сами спецслужбы.  

Первым адресатом угрожающего сюрприза стал противник Трампа миллиардер Джордж Сорос. Взрывчатку подбросили в почтовый ящик, напоминает URA.RU

Известно об идентичности начинки всех самодельных устройств. Она состоит из поражающих элементов, которые набиты в пластиковую трубу, сообщил источник NBC New York. Туда же вставлены цифровые часы, выполняющие функцию таймера. Порошок внутри – не что иное, как вещество неких пиротехнических изделий.

Среди поражающих элементов есть стекло. Его удалось рассмотреть на рентгеновских снимках вместе с небольшими батарейками для будильника, уточняет The New York Times.

Бомбы не на шутку взволновали Америку. Однако эффективность их под вопросом. Масштаб бедствия в случае взрыва, к счастью, лицезреть никому не удалось. 

Оксана ПОДТУРКИНА
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