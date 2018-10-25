Подозрительный пакет прислали недовольному нынешней властью Роберту Де Ниро

Критики американского правительства в опале. Один за другим они получают самодельные взрывчатки. Одним из последних под раздачу попал известный голливудский актер Роберт Де Ниро.

Подозрительный пакет с сомнительным устройством обнаружен в ресторане, владельцем которого является артист, сообщает NBCNews.

Suspicious package found at a downtown Manhattan site linked to Robert De Niro https://t.co/lhvg2BrKja — NBC News (@NBCNews) 25 октября 2018 г.

В числе прочих Де Ниро без всякой утайки неоднократно выражал недовольство относительно политики нынешнего президента США Дональда Трампа. К слову, опасные посылки разосланы многим видным деятелям Америки, у которых лидер не в чести.

Так, накануне бомбы были адресованы семейству Клинтон и экс-главе государства Бараку Обаме.

Известие о взрывчатом устройстве, которое впоследствии было найдено вместе с неизвестным белым порошком, привело к эвакуации нью-йоркского Warner Center, где заседают сотрудники CNN. На данный момент известно о 7 подобных случаях.

Также сообщалось о перехваченной бомбе для Белого дома. Однако позже эту информацию опровергли сами спецслужбы.

Первым адресатом угрожающего сюрприза стал противник Трампа миллиардер Джордж Сорос. Взрывчатку подбросили в почтовый ящик, напоминает URA.RU.

Известно об идентичности начинки всех самодельных устройств. Она состоит из поражающих элементов, которые набиты в пластиковую трубу, сообщил источник NBC New York. Туда же вставлены цифровые часы, выполняющие функцию таймера. Порошок внутри – не что иное, как вещество неких пиротехнических изделий.

Среди поражающих элементов есть стекло. Его удалось рассмотреть на рентгеновских снимках вместе с небольшими батарейками для будильника, уточняет The New York Times.

Бомбы не на шутку взволновали Америку. Однако эффективность их под вопросом. Масштаб бедствия в случае взрыва, к счастью, лицезреть никому не удалось.