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Замруководителя генерального прокурора России Иван Семчишин подал в отставку. "В связи с выходом на пенсию", – уточнил спикер ведомства Александр Куренной, передает РИА "Новости".
Рапорт сначала направят в администрацию президента, затем с ним ознакомится верхняя палата парламента. Ближайшее заседание Совфеда назначено на 7 ноября.
Иван Семчишин 1960 г.р., должность заместителя генпрокурора занимал в течение 12 лет, с 2006 года.
Напомним, в начале месяца еще один заместитель Юрия Чайки Саак Карапетян погиб в авиакатастрофе в Костромской области.
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