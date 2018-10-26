Иван Семчишин ушел на заслуженный отдых

Замруководителя генерального прокурора России Иван Семчишин подал в отставку. "В связи с выходом на пенсию", – уточнил спикер ведомства Александр Куренной, передает РИА "Новости".

Рапорт сначала направят в администрацию президента, затем с ним ознакомится верхняя палата парламента. Ближайшее заседание Совфеда назначено на 7 ноября.

Иван Семчишин 1960 г.р., должность заместителя генпрокурора занимал в течение 12 лет, с 2006 года.

Напомним, в начале месяца еще один заместитель Юрия Чайки Саак Карапетян погиб в авиакатастрофе в Костромской области.