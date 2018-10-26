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На Кубани устраняют последствия непогоды

Фото: GLOBAL LOOK press/dtpsochi/ vk.com
Движение транспорта будет восстановлено не раньше воскресенья

Ливни, обрушившиеся на Краснодарский край, размыли железнодорожные пути и заблокировали движение поездов.

Как сообщает РЖД, скоростные электрички "Ласточка" до 28 октября будут ходить только до станции Горячий Ключ. Ранее стало известно, что в общей сложности были отменены 84 поезда, большая часть на участке Горячий Ключ – Адлер.

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Пассажиры поездов, заблокированных из-за непогоды в Краснодарском крае, могут вернуть или обменять билеты без дополнительной комиссии, отмечает ТАСС. Им советуют воспользоваться другими видами транспорта. Эксперты считают, что движение восстановится не раньше чем через трое суток.

В настоящее время поезда снова ходят на участке Шепси – Водопадный, продолжаются работы по восстановлению пути между станциями Туапсе и Кривенковская.

Курорт Сочи оказался отрезан от внешнего мира – туда не могут проехать ни поезда, ни машины, сообщает "МИР 24". Восстановить движение на дорогах Сочи планируется к 28 октября.

Из-за непогоды на Кубани погибли 6 человек, госпитализированы 13, всего к врачам обращались 50  пострадавших, напоминает РИА "Новости". В отдельных районах региона уровень воды поднялся до двух метров. Почти 500 человек покинули свои дома, подтоплено более 1 тыс. строений. Сильнее всего от удара стихии пострадали Туапсинский и Апшеронский районы. В четверг, 25 октября, в Краснодарском крае был введен режим чрезвычайной ситуации. Также режим ЧС объявлен в столице Адыгеи Майкопе.

Валентина МАЙОРОВА
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