Кипр закрывают для россиян

Нибиру
- Портал в ад: пришельцы с Нибиру уже на Земле
- Все в огне: пришельцы с Нибиру испытали оружие на Земле
- Кровавый восход: Нибиру заметили над Крымским мостом
Туристов предупредили о заблокированном въезде на Кипр. Тем, кто желает попасть в северную часть города, в пересечении границы будет отказано.
Соответствующую "инструкцию" опубликовало МИД РФ на своем портале и в мобильном приложении "Зарубежный помощник". Разобраться в сложившейся ситуации поручено российским дипломатам в Республике. А кипрский посол, в свою очередь, уже вызван на ковер во внешнеполитическое ведомство РФ, чтобы разъяснить, с чем связано поведение островного государства.
"Считаем категорически недопустимым грубое и бесцеремонное обращение с законопослушными российскими гражданами, прибывающими с целями туризма или по любой другой законной причине на территорию Кипра со всеми должным образом оформленными документами", – сказано в заявлении дипведомства.
На Кипре российских туристов, которые планировали размещение на севере острова, не пропускают дальше аэропортов с последующей депортацией на родину. Количество жалоб в постоянно растет. Такая тенденция прослеживается в последние месяцы.
Власти Кипра ужесточили требования к документам для пересечения границы. В Москве запрашивают официальную версию аргументов. Речь идет о миграционных требованиях, которые должны непременно появиться на сайтах консульств Кипра в РФ.
Бывший бойфренд выкинул ее из своей жизни
В Кремле удивились предложению Минска по охране чужих границ