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Кипр закрывают для россиян

Фото: GLOBAL LOOK press/Nicolas Economou
Под запрет попали отдельные территории острова

Туристов предупредили о заблокированном въезде на Кипр. Тем, кто желает попасть в северную часть города, в пересечении границы будет отказано.

Соответствующую "инструкцию" опубликовало МИД РФ на своем портале и в мобильном приложении "Зарубежный помощник". Разобраться в сложившейся ситуации поручено российским дипломатам в Республике. А кипрский посол, в свою очередь, уже вызван на ковер во внешнеполитическое ведомство РФ, чтобы разъяснить, с чем связано поведение островного государства.

"Считаем категорически недопустимым грубое и бесцеремонное обращение с законопослушными российскими гражданами, прибывающими с целями туризма или по любой другой законной причине на территорию Кипра со всеми должным образом оформленными документами", – сказано в заявлении дипведомства.

На Кипре российских туристов, которые планировали размещение на севере острова, не пропускают дальше аэропортов с последующей депортацией на родину. Количество жалоб в постоянно растет. Такая тенденция прослеживается в последние месяцы.

Власти Кипра ужесточили требования к документам для пересечения границы. В Москве запрашивают официальную версию аргументов. Речь идет о миграционных требованиях, которые должны непременно появиться на сайтах консульств Кипра в РФ.

Оксана ПОДТУРКИНА
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