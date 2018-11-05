Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Атлантиду нашли советские ученые

Фото: pixabay.com
Разрушенный город покоится на дне Атлантики

Мифическую затонувшую цивилизацию Атлантиду безуспешно пытаются найти многие исследователи. Доктор геолого-минералогических наук Александр Городницкий утверждает, что советские ученые нашли на дне Атлантики нечто похожее на развалины древнего города.

По его словам, специалисты не смогли подробно изучить местность, так как у них не было соответствующего глубоководного оборудования. При этом подводные горы, на которых нашли "город" являются погасшими вулканами и, возможно, их пробуждение стало причиной гибели Атлантиды, передает Vista News.

По мнению ученого, затерянную цивилизацию нужно искать именно в этом месте.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

"Крымский мост" атаковали

Враги "стройки века" нашли способ воплотить свою мечту в жизнь

С опозоренным Борисом Джонсоном жестоко расправились

Политика прилюдно сожгли

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей