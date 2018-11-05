Атлантиду нашли советские ученые

Разрушенный город покоится на дне Атлантики

Мифическую затонувшую цивилизацию Атлантиду безуспешно пытаются найти многие исследователи. Доктор геолого-минералогических наук Александр Городницкий утверждает, что советские ученые нашли на дне Атлантики нечто похожее на развалины древнего города.

По его словам, специалисты не смогли подробно изучить местность, так как у них не было соответствующего глубоководного оборудования. При этом подводные горы, на которых нашли "город" являются погасшими вулканами и, возможно, их пробуждение стало причиной гибели Атлантиды, передает Vista News.

По мнению ученого, затерянную цивилизацию нужно искать именно в этом месте.