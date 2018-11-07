Полеты на "Боингах" признали смертельно опасными

Новые модели самолетов могут неожиданно срываться в крутое пике

Компания Boeing готовится сообщить операторам о том, что их самолет 737 Max небезопасен. Существует большая вероятность того, что лайнеры могут самостоятельно срываться в крутое пике из-за ошибочных показателей системы контроля.

Организация решила рассказать о проблеме "Боинга 737 Max" из-за предварительных результатов расследования крушения самолета авиакомпании Lion Air недалеко от Индонезии.

Оказалось, что новая модель самостоятельно опускает нос вниз в случаях, когда может произойти неконтролируемый срыв воздуха. Источник из Boeing рассказал агентству Bloomberg, что в предупреждении, которое отправят в среду, будут содержаться инструкции для пилотов, что делать, чтобы избежать катастрофы.

"Боинг 737 Max" рухнул в море 29 октября спустя 13 минут после вылета из аэропорта Джакарты. Никто из 189 пассажиров и членов экипажа не выжил. Специалисты пока не выяснили, что стало причиной трагедии. Самолет произвели в 2018 г., он эксплуатировался авиакомпанией с августа.