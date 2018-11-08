Бандит самой жестокой шайки России купается в роскоши за решеткой

Меню заключенного вызывает зависть у простых людей на свободе

Жизнь в неволе нелегка. Однако из этого правила есть исключения. К примеру, выходец из криминальных кругов Вячеслав Цеповяз.

Он был участником самой кровавой группировки России – "банды Цапков". На ее счету 12 жизней. Это дело по сей день является одним из самых громких в современной истории страны. Цеповяз, которому дали 20 лет тюрьмы, сидит за решеткой припеваючи. Пока россияне оплачивают его пребывание в местах не столь отдаленных, бандит шикует и практически ни в чем себе не отказывает.

Общественный резонанс вызвали опубликованные фотографии, где уголовник запечатлен с впечатляющим куском краба на фоне полулитрового контейнера с красной икрой. На другом снимке бандит красуется около мангала, где томится аппетитный шашлык. Красочные фото о праздной жизни в неволе на зависть свободным гражданам, исправно платящим налоги на содержание таких, как Цеповяз, обнародовала "Комсомольская правда".

Впрочем, сам представитель криминального мира ничего зазорного в снимках не увидел – мол, в тюрьме сидят тоже люди, которые вправе сбалансированно питаться, к тому же был повод угоститься деликатесами.

"Это получается, что несидящее общество отказывает сидящей половине в праве нормально питаться, питаться деликатесами. Может, был какой-то повод и заключенные совместными усилиями устроили себе праздник", – заявил заключенный через своих адвокатов, передает РБК.

По его словам, публикация фотографий – не что иное, как "фабрикация". Да и опубликованы они были еще летом с легкой руки экс-супруги Натальи Стришни, чтобы оказать давление на суд. Появление снимков Цеповяз увязал с разводом и дележкой имущества.

"Была проведена проверка, которая не выявила нарушения", – пояснил осужденный.

Однако, как выяснило следствие, особые условия содержания его под стражей – есть нарушение действующего законодательства. Цеповяз не знал недостатка не только в заморских продуктах, ему были разрешены дополнительные свиданки, мобильный телефон и встречи с другими заключенными.

Сейчас он находится в штрафном изоляторе, дабы сохранить его жизнь в безопасности. Есть сведения, что "на него поступил "заказ", сообщил ТАСС источник в правоохранительной системе.

Напомним, бандит находится за решеткой по делу о массовом убийстве в станице Кущевская. Главаря группировки Сергея Цапка приговорили к пожизненному заключению, однако он умер еще в 2014 году в СИЗО.