Подозрения насчет керченского стрелка не оправдались

У него не было ни тайных кураторов, ни сообщников

Владислав Росляков устроил кровавую бойню в политехе самостоятельно без посторонней помощи. К такому выводу пришло следствие.

Как рассказали в Следственном комитете РФ, изученные кадры с камер видеонаблюдения и показания очевидцев указывают на то, что Росляков организовал и совершил нападение на колледж в одиночку.

"Сейчас детально исследуется личность Рослякова, его взгляды, психологическое состояние до и в момент совершения преступления, составлен подробный психологический портрет", – цитирует Telegram-канал Life Shot заявление СК РФ.

Напомним, бойня в Керчи произошла 17 октября. Студент местного политехнического колледжа Владислав Росляков устроил стрельбу и взрыв в здании, а затем ушел из жизни сам. Жертвами трагедии стали 20 человек, более 50 пострадали.