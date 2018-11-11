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Погода побьет опасный рекорд в Москве

Фото: www.globallookpress.com/ Roman Denisov
Метеозависимых людей ожидают сильные головные боли

В воскресенье в Москве установится рекордное значение атмосферного давления. Об этом сообщили в центре погоды "Фобос".

Отмечается, что столбики барометров поднимутся до 770 мм. рт. ст.

"В 6.00 мск столбики барометров на метеостанции ВДНХ поднялись до отметки 765,4 миллиметра ртутного столба, это почти на 20 единиц выше нормы", – цитирует представителя центра погоды РИА "Новости".

В такую погоду у метеозависимых людей может сильно болеть голова и ухудшиться самочувствие.

Температура воздуха в воскресенье не превысит 0 градусов, а местами даже опустится до -2.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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