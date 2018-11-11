Огромный НЛО прилетел в Канаду

Пришельцы все чаще посещают Землю

Жители Канады заметили в небе странный объект похожий на "летающую тарелку". При этом его размеры огромны.

Очевидцы рассказали, что они ехали на автомобиле, когда увидели НЛО. Они стали преследовать его, однако "тарелка" быстро улетела.

Местные уфологи подчеркнули, что на территории Канады в последнее время стало летать много гуманоидов.