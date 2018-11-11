Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Огромный НЛО прилетел в Канаду

Фото: pixabay.com
Пришельцы все чаще посещают Землю

Жители Канады заметили в небе странный объект похожий на "летающую тарелку". При этом его размеры огромны.

Очевидцы рассказали, что они ехали на автомобиле, когда увидели НЛО. Они стали преследовать его, однако "тарелка" быстро улетела.

Местные уфологи подчеркнули, что на территории Канады в последнее время стало летать много гуманоидов.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Австрийский полковник 20 лет шпионил для России

Напуганная скандалом глава МИД страны отказалась от поездки в Москву

Киев смирился с развалом Украины

Страну продали Западу за грабительские кредиты

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей