Зима на носу: москвичей предупредили о первом снеге

Осень не уйдет из города до конца ноября

Столицу занесет снегом не ранее последних чисел ноября. Синоптики предупреждали, что зима вступит в свои права уже в конце этой недели.

"На этой неделе погоду будет определять антициклон, и на следующей восстановится влияние уже следующего антициклона, существенных осадков у нас не ожидается, и говорить о снеге пока что будет рано", – рассказала РИА "Новости" главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Она добавила, что именно в конце последнего месяца зимы в столице, как правило, образуется постоянный снежный покров. По словам Поздняковой, снег, который выпадет в Москве в выходные, скорее всего, растает.

Во вторник, 13 ноября, в городе будет -2 ... 0°С, солнечно, без осадков. Атмосферное давление высокое – 765 мм рт. ст., ветер южный 7-12 м/секунду. Такая же погода ожидается и завтра, 14 ноября. В четверг, 15 ноября, немного потеплеет – местами до +1°С; 16 ноября столбики термометров покажут -1 ... +1°С, без осадков. Дождь со снегом пройдет в субботу, 17 ноября, температура воздуха -2 ... +3°С. В воскресенье вновь выпадет снег, в столице будет -3 ... +2°С, сообщает Гидрометцентр.