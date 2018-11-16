Московский регион укроет снежным "ковром" на выходных

Горожанам обещают обильные осадки

Москву и Подмосковье в ближайшие субботу и воскресенье ожидают морозы и мокрый снег. Об этом рассказали синоптики центра погоды "Фобос".

Согласно их прогнозам, температура в выходные дни составит – 3…-6 С. Кроме того, горожанам стоит готовиться к первому снегопаду, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

"В субботу с приближением циклона небо постепенно затянут облака, и в ночь ожидаются осадки в виде мокрого снега", – рассказали специалисты "Фобоса".

К концу уикенда снег прекратится.











