Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Московский регион укроет снежным "ковром" на выходных

Горожанам обещают обильные осадки

Москву и Подмосковье в ближайшие субботу и воскресенье ожидают морозы и мокрый снег. Об этом рассказали синоптики центра погоды "Фобос".

Согласно их прогнозам, температура в выходные дни составит – 3…-6 С. Кроме того, горожанам стоит готовиться к первому снегопаду, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

"В субботу с приближением циклона небо постепенно затянут облака, и в ночь ожидаются осадки в виде мокрого снега", – рассказали специалисты "Фобоса".

К концу уикенда снег прекратится.




Артем ВЕСЕЛЫЙ
новости партнеров
Загрузка...

Сорвался с катушек: Порошенко наорал на митрополита УПЦ

Глава Незалежной ломает через колено украинских священников

США притормозили санкции

Новые сенаторы решили не торопиться с усилением антироссийских мер

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей