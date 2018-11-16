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Москвичей ждет резкое похолодание

Фото: www.globallookpress.com
Температура воздуха на следующей неделе будет на два градуса ниже нормы

На смену относительно теплой для ноября погоде придут морозы. В понедельник, 19 ноября, столбики термометра упадут до -5°C. При этом будет солнечно и сухо.

Такая температура сохранится в течение всей недели. О похолодании в регионе рассказал агентству ТАСС руководитель отдела краткосрочных прогнозов и опасных явлений Гидрометцентра Александр Голубев.

В выходные же, 17 и 18 ноября, воздух прогреется до 0°C. В ночь на воскресенье выпадет снег, который будет лежать несколько дней.  

Полина ИВАНОВА
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