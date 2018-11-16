Москвичей ждет резкое похолодание

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На смену относительно теплой для ноября погоде придут морозы. В понедельник, 19 ноября, столбики термометра упадут до -5°C. При этом будет солнечно и сухо.
Такая температура сохранится в течение всей недели. О похолодании в регионе рассказал агентству ТАСС руководитель отдела краткосрочных прогнозов и опасных явлений Гидрометцентра Александр Голубев.
В выходные же, 17 и 18 ноября, воздух прогреется до 0°C. В ночь на воскресенье выпадет снег, который будет лежать несколько дней.
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