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Настоящая русская зима нагрянет после праздников

Фото: www.globallookpress.com
В январе 2019-го россиян ждут аномальные морозы

Декабрь 2018 г. в Московском регионе будет мягким. В этом месяце столбики термометров ночью могут опуститься максимум до -10°C, а днем до -7°C. При этом выпадет снег, который долго продержится на земле. А вот с наступлением Нового года погода может измениться.

В середине января на смену еврозиме, вероятно, придет русская. Морозы ударят ниже нормы. Впрочем, этот предварительный прогноз не исключает того, что волны оттепели и холода будут чередоваться.

Как рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец газете "Известия", зима продлится дольше, чем обычно. Однако он подчеркнул, что точность прогнозов свыше 7 дней равна всего 60%.

Тишковец также сообщил, что ни холода, ни снега не стоит ждать в Москве и области в ближайшую неделю. Температура воздуха в эти дни будет около 0°C. Зима начнется лишь в конце ноября.  

Полина ИВАНОВА
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