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Дешево и сердито: россияне нашли замену Турции

Фото: www.globallookpress.com
Импортозамещение в туризме приносит свои результаты

Краснодарский край и Крым потеснили турецкие курорты – отдыхать в отечественных здравницах оказалось выгоднее, чем в Анталье. 

Сейчас недельный тур на двух человек по этим российским направлениям обойдется всего в 10 тыс. рублей. Чуть дороже встанет отдых в Абхазии – за него придется выложить 14,4 тыс. руб., а сверхпопулярная некогда Турция заняла всего лишь третье место – минимальная стоимость путевки на двоих туда стоит 17 тыс. рублей. 

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На четвертом и пятом месте оказались Италия и Кипр. За 7 дней, проведенных вдвоем в этих райских уголках, придется заплатить 28 тыс. и 30 тыс. руб. соответственно. По мнению экспертов, российские курорты оставили позади Турцию, так как продлили на зимнее время чартерные программы.

Россияне все чаще проявляют интерес к отдыху в межсезонье. Многие направления, куда раньше наши соотечественники ездили только летом, теперь пользуются популярностью круглый год.

"Поездки в такие страны осенью и зимой существенно дешевле, при этом в них теплее, чем дома, а также в любое время года можно интересно провести время", – рассказал "Ленте.ру" директор по развитию сервиса OneTwoTrip Аркадий Гинес. 

Валентина МАЙОРОВА
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