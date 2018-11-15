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ООН забила тревогу из-за надвигающейся беды на Донбасс

Кадр из фильма "Морозко"
Миллионы жителей востока Украины могут не пережить холодов

Гуманитарный координатор ООН на Украине Оснат Лубрани заявила, что наступающие морозы и продолжающиеся боевые действия угрожают жизням людей на востоке Украины.

Она напомнила, что гуманитарные программы ООН для этого региона сейчас профинансированы всего на 36%, а сам донбасский кризис "исчез с международных радаров", сообщается на сайте Reliefweb.

Представитель международной организации подчеркнула, что из-за отсутствия финансирования потребности миллионов мужчин, женщин и детей не смогут быть удовлетворены. Лубрани считает, что членам ООН нужно проявить солидарность с народом Донбасса и помочь людям продержаться холодной зимой. Кроме того, по словам координатора, население нуждается в лечении психологических травм, людям необходимы средства к существованию, услуги врачей и нормальное водоснабжение, а территории нуждаются в разминировании.

Частые обстрелы, отсутствие тепла, отключения воды увеличивают риск появления вспышек инфекционных заболеваний, добавила Лубрани. "Мирные жители и критически важная гражданская инфраструктура должны защищаться согласно международному гуманитарному праву. Они не являются целью", – заявила представитель ООН.


Валентина МАЙОРОВА
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