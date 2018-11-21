Названа причина разрушения моста под Воронежем

Боливар не выдержал двоих

Мост через реку Савала, обрушившийся 21 ноября в Терновском районе Воронежской области, уже полтора месяца был на капитальном ремонте.

Об этом сообщает РИА ФАН со ссылкой на собственные источники.

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По мнению экспертов, причиной ЧП стала перегрузка – на переправе одновременно оказались два грузовых автомобиля "МАЗ" с прицепами. По данным сайта регионального ГУ МВД, обе машины свалились в реку.

Пострадали 6 человек – водители грузовиков и рабочие, напоминает "МИР24".

