Названа причина разрушения моста под Воронежем

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Мост через реку Савала, обрушившийся 21 ноября в Терновском районе Воронежской области, уже полтора месяца был на капитальном ремонте.
Об этом сообщает РИА ФАН со ссылкой на собственные источники.
По мнению экспертов, причиной ЧП стала перегрузка – на переправе одновременно оказались два грузовых автомобиля "МАЗ" с прицепами. По данным сайта регионального ГУ МВД, обе машины свалились в реку.
Пострадали 6 человек – водители грузовиков и рабочие, напоминает "МИР24".
Это случится при одном условии