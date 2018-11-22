Безалаберность аграриев привела к проблеме, у которой пока нет решения

На Россию напал борщевик. Растение, которое в советские времена культивировали как дешевый корм для скота, выбившись из-под контроля, оказалось настоящим стихийным бедствием. Об этом немецким читателям рассказала газета Suddeutsche Zeitung, напоминая, что в Германии борщевик был признан в 2008 г. "ядовитым растением года".

В СССР первым распоряжение повсеместно выращивать борщевик подписал руководитель страны Иосиф Сталин. Он его хорошо знал, поскольку на Кавказе оно водилось давно и местные жители любили его за активный рост без особого ухода. Действительно, ценное качество для горной местности.

На плодородных почвах борщевик стал расти еще лучше. Стебли до 4 метров в высоту, крупные сочные листья. Советские ученые с интересом начали изучать его свойства и выяснили, что в период цветения сахара в соке этого растения больше, чем в сахарной свекле, что он пригоден для приготовления этилового спирта, для производства целлюлозы. Для силоса он, правда, не очень хорош, так как при его употреблении в большом количестве коровами молоко начинало горчить.

Впрочем, последний фактор сначала не остановил поляков. Они тоже начали по примеру СССР выращивать борщевик на плодородных полях. Когда увидели, как растение самосевом захватывает все земли вокруг, стало поздно. Борьба с ним стала очень дорогостоящей. Поэтому в Польше прозвали борщевик "местью Сталина", пишет немецкое издание.

От выращивания борщевика отказались уже практически повсеместно. Но беда в том, что его семена настолько живучи, что уничтожить их практически невозможно. Опрыскивать поля гербицидами – значит, сделать их непригодными для возделывания на долгие года. Остается только долгосрочный вариант: ежегодно скашивать борщевик, не допуская его цветения. Так постепенно его можно вывести. Но делать это должны одновременно все. Одно заросшее борщевиком поле пустит насмарку труды на сотнях гектаров вокруг.

В итоге в Московской области с этого лета введен штраф за не скошенный борщевик на обочинах дорог и даже на личных дачных участках. Кроме того, в бюджете области было выделено на текущий год 300 млн рублей для борьбы с этим сорняком.

Борщевик – многолетнее растение семейства зонтичных. При контакте с кожей вызывает серьезные ожоги, при попадании в глаза может привести к слепоте. Наиболее ядовит борщевик Сосновского.

Ранее сообщалось, что завезенные из России растения заполонили Америку.