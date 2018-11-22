Адвокат опровергла уголовное дело против Хаски

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Рэперу Хаски не грозит уголовная ответственность – против него не стали возбуждать дело. Суд рассматривает три административных протокола о происшествии с участием артиста.
О том, что ранее источник в правоохранительных органах предоставил СМИ неверную информацию, сообщила телеканалу "360" юрист Наталья Жданович.
Полиция арестовала Хаски в среду, 21 ноября, в Краснодаре после отмены его концерта в местном клубе. Артист забрался на чужую машину и исполнил несколько своих композиций. Якобы Хаски помял крышу автомобиля и повредил стекло.
Сергей Минаев публично поддержал музыканта, который некоторое время работал у него редактором в шоу "Минаев live". Писатель уверен, что ситуация, которая сложилась вокруг концертов Хаски – "дичайший бред".
"Это безумно талантливый, тонко чувствующий человек. Ничего и никого не боится, обладает обостренным чувством справедливости и после всей славы, что на него обрушилась, ни на секунду не надел на себя корону. Дима сегодня один из главных музыкантов, не надо ему мешать творить", – цитирует Минаева издание RT.
Хаски обвиняют в организации массового пребывания граждан в общественных местах, мелком хулиганстве, сопряженном с неповиновением законному требованию представителя власти, и отказе пройти медицинское освидетельствование.
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