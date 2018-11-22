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Не ждали: сильные морозы придут в Москву раньше срока

Фото: www.globallookpress.com
В столице объявлен желтый уровень погодной опасности

Погода приготовила горожанам неприятный сюрприз: на следующей неделе в городе грянут морозы.

"26 и 27 ноября столбик термометра в Москве опустится до минус 3-8 градусов, ночью ожидается до минус 12", – рассказала ТАСС заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина. При этом больших снегопадов не ожидается, уточнила метеоролог.

С 22 по 24 ноября в столице будет очень ветрено: порывы будут достигать 15 м/с, погода в Москве и области соответствует желтому уровню опасности, сообщает Гидрометцентр. До конца недели в городе местами будет идти небольшой снег. Сегодня в столице -1+1°С, ветер северо-западный, завтра станет еще холоднее: -3-1°С, ветер переменится на западный. В субботу и воскресенье, 24 и 25 ноября, столбики термометров покажут -2..0°С, ветер будет дуть западный и северо-западный.

Валентина МАЙОРОВА
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