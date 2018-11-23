В Москву идут настоящие зимние морозы

Сугробы образуются в столице еще нескоро

На этой неделе настроение жителям и гостям города портил сильнейший ветер, но на следующей стоит готовиться к новым капризам погоды. С 26 ноября столбики термометра начнут опускаться вниз.

В понедельник Москва все еще будет находиться под влиянием атмосферного фронта. Температура воздуха составит -3°С ночью, -2°С днем. Ветер будет дуть со скоростью 2-7 м/с, возможно, пойдет небольшой снег. Во вторник, 27 ноября, погода заметно не изменится, днем похолодает до -4°С.

А вот в среду резко повысится атмосферное давление – с 742 до 760 мм рт. ст., никаких осадков синоптики не ожидают, но сохранится переменная облачность. Столбики термометра, как рассказали "Газете.Ru" в центре "Фобос", покажут -7°С ночью и -6°С днем.

В четверг, 29 ноября, выглянет солнце. Ночью температура понизится до -11°С, а днем синоптики прогнозируют до -7°С. Атмосферное давление поднимется еще выше – до 763 мм ртутного столба. В пятницу, 30 ноября, погода будет такой же.