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Москвичи ощутят аномально высокое давление

Фото: www.globallookpress.com
Столбики барометров резко поднимутся на целых 20 значений выше нормы

В понедельник, 26 ноября, атмосферное давление оказалось ниже, чем должно быть. Оно составило 743 мм рт. ст. Такая же ситуация ожидается во вторник.

А вот в среду, как рассказали агентству "Москва" в центре "Фобос", погода сильно изменится, и к четвергу барометры покажут 765-767 мм рт. ст., что может негативно повлиять на состояние жителей и гостей столицы.

В ночь на вторник заметно похолодает – температура опустится до -10°C, днем будет от -2°C до -8°C. В среду регион попадет под влияние антициклона, который принесет солнце. При этом погода скорее будет январской, чем ноябрьской. Ночью столбики термометров опустятся до -13°C в Москве, в области – еще сильнее, а днем потеплеет максимум до -3°C.  

Полина ИВАНОВА
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