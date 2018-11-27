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Москвичей ждет самый холодный декабрь за последние годы

Фото: www.globallookpress.com
Температура воздуха резко упадет уже в конце ноября

Уже в среду, 28 ноября, жители и гости столицы ощутят приближение настоящей морозной зимы. Столбики термометра ночью опустятся до -11°C, а днем до -9°C. При этом атмосферное давление будет стремительно повышаться.

В четверг и пятницу, 29 и 30 ноября, станет еще холоднее. Ночью температура воздуха ожидается до -16°C, а днем до -7°C. Это на целых 5-6 градусов ниже, чем было последние несколько лет в данный период.  

По расчетам синоптиков, последний месяц 2018-го будет морозным. Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд агентству ТАСС, в начале декабря давление постепенно начнет нормализовываться. Однако температура воздуха сильно не изменится: ночью до -10°C, днем до -5°C. Таким образом, декабрь будет холоднее, чем в предыдущие годы.  

Полина ИВАНОВА
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