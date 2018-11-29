Холода спадут на некоторое время, но впереди горожан ждут новые испытания

С воскресенья, 2 декабря, в столице начнется потепление, говорят синоптики

"В ближайшие два дня... будет преимущественно солнечно и морозно, а вот в воскресенье пойдет снег и начнется постепенно потепление, пик которого придется на четверг следующей недели", – рассказали Агентству городских новостей "Москва" в центре погоды "Фобос".

Синоптики также уточнили, что прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени – местами температура воздуха опустилась ниже -10°C. Метеорологи предупреждают, что впереди у москвичей еще 2 холодные ночи. С 29 на 30 ноября ожидается до -13 ... -11°С, такая же погода будет и в ночь на 1 декабря, сообщает Гидрометцентр.

Днем 29 и 30 ноября, а также 1 декабря в столице -7 ... -5°С, в воскресенье, 2 декабря, выпадет снег и потеплеет до -5 ... -3°С. Снегопады ожидаются и на следующей неделе. В понедельник, 3 декабря, будет -7 ... -2°С, 4 декабря столбики термометров замрут на нулевой отметке, а 5 декабря станет еще теплее – местами воздух прогреется до +3°С.