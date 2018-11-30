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Погода в декабре преподнесет сюрпризы

Фото: Агенство городских новостей "Москва"/Авилов Александр
В этом году зима будет отличаться от прошлогодней

Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев рассказал, какие сюрпризы преподнесет россиянам первый месяц зимы.

 "Средняя температура воздуха ожидается в Северо-Западном федеральном округе на один градус выше средних многолетних значений, а в других округах европейской части России – близкой к норме", – рассказал Киктев РИА "Новости".

По словам метеоролога, больше средней нормы осадков выпадет в Карелии, Ленинградской, Псковской и Новгородской областях, а вот на юге Центрального округа, в Южном и Северо-Кавказском округах их будет меньше, чем обычно. На остальной территории европейской части России снега выпадет в пределах нормы.

На севере Урала и в Сибири декабрь будет чуть теплее, чем обычно: в среднем, температура на градус превысит средние многолетние значения. В других областях азиатской части России температура будет такой же, как обычно.

Меньше осадков выпадет почти на всей территории Сибири и Дальнего востока, кроме Хабаровского и Приморского края, добавил метеоролог.

В пятницу, 30 ноября, и в субботу, 1 декабря, в столице ожидается-7-5°С. В воскресенье пройдет небольшой снег, станет теплее, до-5-3°С. На следующей неделе потепление продолжится: в понедельник, 3 декабря, будет до -7-2°С, во вторник столбики термометров замрут на нулевой отметке, сообщает Гидрометцентр.


Валентина МАЙОРОВА
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