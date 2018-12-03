На Москву обрушится ледяной дождь

Зима на этой неделе ненадолго отступит

В среду, 5 декабря, погода приготовит неприятный сюрприз для москвичей и гостей города.

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала РИА "Новости", что в столице выпадет снег и пройдет ледяной дождь.

Метеорологи ранее предупреждали, что на этой неделе снег перейдет в мокрый снег, ожидается сильная гололедица. К середине недели в Москве потеплеет до -1 ... +1°С, а в выходные подморозит до -11°С.

Потепление в столице начнется уже в понедельник, 3 декабря. По прогнозу Гидрометцентра, в городе ожидается -5 ... -3°С, пройдет снег. Во вторник, 4 декабря, столбики термометров покажут -2 ... 0°С, а в среду температура станет плюсовой.

В четверг, 6 декабря, температура воздуха начнет опускаться, ожидается до -3 ... -1°С. В пятницу похолодание станет серьезнее: до -9 ... -4°С. В выходные столбики термометров покажут -8 ... -3°С, и всю неделю будет идти снег.