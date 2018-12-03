Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

На Москву обрушится ледяной дождь

Фото: www.globallookpress.com
Зима на этой неделе ненадолго отступит

В среду, 5 декабря, погода приготовит неприятный сюрприз для москвичей и гостей города.

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала РИА "Новости", что в столице выпадет снег и пройдет ледяной дождь.

Метеорологи ранее предупреждали, что на этой неделе снег перейдет в мокрый снег, ожидается сильная гололедица. К середине недели в Москве потеплеет до -1 ... +1°С, а в выходные подморозит до -11°С.

Потепление в столице начнется уже в понедельник, 3 декабря. По прогнозу Гидрометцентра, в городе ожидается -5 ... -3°С, пройдет снег. Во вторник, 4 декабря, столбики термометров покажут -2 ... 0°С, а в среду температура станет плюсовой.

В четверг, 6 декабря, температура воздуха начнет опускаться, ожидается до -3 ... -1°С. В пятницу похолодание станет серьезнее: до -9 ... -4°С. В выходные столбики термометров покажут -8 ... -3°С, и всю неделю будет идти снег.  

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Британия готовит спецоперацию к выборам на Украине

Участвовать только в подготовке военных для действий в Донбассе Лондону показалось мало

В ЕС готовы перезагрузить отношения с Россией

Немцы хотят построить новую систему безопасности совместно с Москвой

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей