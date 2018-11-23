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Найдена неожиданная польза алкоголя

Фото: www.globallookpress.com
Спиртное влияет на мозг, заставляя его по-другому оценивать людей

Горячительные напитки делают потенциального полового партнера привлекательнее – к такому выводу пришли эксперты.

По мнению специалистов, небольшое количество алкоголя помогает человеку раскрепоститься и снять психологические барьеры, мешающие общению. Да и собеседник сразу же станет казаться умнее и красивее.

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Более того, мужчине умеренное количество спиртного принесет немалую пользу, улучшив эрекцию, сообщает портал Dni24.com.

Однако медики напоминают, что горячительными напитками ни в коем случае нельзя злоупотреблять, иначе романтическое свидание может обернуться любовным конфузом. А постоянное злоупотребление спиртным плохо влияет на здоровье в целом: ведет к болезням сердечно-сосудистой системы и даже онкологическим заболеваниям.


Валентина МАЙОРОВА
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