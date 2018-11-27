Москвичей ждет последний звездопад

Главное, чтобы погода не подвела

Целых два звездных шоу увидят в небе жители столицы в последний месяц этого года: 14 декабря достигнет пика метеорный поток Геминиды, а 22 декабря – Урсиды.

В ночь с 13 на 14 декабря все желающие смогут увидеть до 120 падающих звезд в час – лишь бы погода была ясной, сообщается на официальном сайте мэра Москвы. Геминиды вместе с Персеидами и Орионидами входят в "большую тройку" самых крупных звездопадов. Кстати, Гидрометцентр порадовал прогнозом – ночь ожидается ясной.

По теме Москвичи увидят самый яркий звездопад

"На небе Геминиды выглядят как разлетающиеся в разные стороны светящиеся точки, которые оставляют за собой тонкие следы", – цитирует телеканал "360" пресс-службу Московского планетария.

Ну а в ночь с 21 на 22 декабря пройдет последний звездопад уходящего года – метеорный поток Урсиды. До 10 метеоров в час можно будет увидеть в небе над столицей, однако, как предупредили специалисты планетария, помешать насладиться звездной феерией может полная Луна.