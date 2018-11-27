Климатическая катастрофа произойдет на планете раньше срока

Уже к концу этого века засуха и голод приведут к гибели человечества

Британские ученые переживают за состояние Земли. Они с ужасом говорят о том, что процесс глобального потепления стремительно ускоряется. Всего лишь через 50 лет температура воздуха летом будет выше нормы на 5°C, а зимой – на 4°C. Из-за этого люди будут страдать от неурожая и наводнений, которые спровоцируют обильные осадки и таяние ледников.

По мнению специалистов, засуха и потопы нанесут аграрной отрасли непоправимый ущерб. А на то, чтобы вновь вырастить сельскохозяйственные культуры и скот, передает издание The Daily Mail, потребуется очень много денег. Более того, из-за изменений в климате к 2070 г. начнут вымирать целые популяции животных.

Потепление, как отмечает телеканал "МИР24", затронет и численность людей. К 2100 г. погибнет как минимум миллиард жителей планеты. Под угрозой в первую очередь находятся те, кто проживает на побережьях. Эти территории будут разрушены наводнениями. При этом, например, Великобританию настигнет и другая напасть. Температура по всей стране достигнет целых 40°C.

Исследователи подчеркивают, что этот процесс, который в результате приведет к концу света, остановить нельзя, но можно его замедлить.