Обычные родинки могут стать опасными за считанные месяцы

Некоторые образования буквально кричат о том, что у человека развилась меланома

Родинки есть у всех людей: они появляются с самого рождения. Большинство безопасны, но порой они видоизменяются, указывая на возможную онкологию. Если вовремя обратиться к врачу, то есть все шансы остановить рак кожи.

Родинки возникают на коже человека из-за клеток-меланоцитов, в которых скапливается меланин – природный красящий пигмент. От количества этого вещества и зависит цвет образования, а также его форма – плоская или выпуклая. Новые родинки могут появиться из-за генетической предрасположенности, дисбаланса гормонов или долгого воздействия ультрафиолета.

Здоровые родинки обычно имеют однотонный цвет, круглую форму и диаметр не больше 5-6 мм. К слову, миф о том, что образование на ножке опасное, не соответствует действительности. Такие родинки вполне безобидны. Более того, те, из которых растут волосы, тоже не представляют никакой угрозы.

Однако любое образование может стать меланомой. Чтобы предотвратить рак, необходимо обратиться к дерматологу как можно раньше. Предвестником беды может стать тот факт, что родинка потемнела, стала многоцветной, увеличилась или поменяла очертания. Также есть риск появления онкологии, если образование треснуло или уплотнилось. Шершавая родинка не опасна, но если гладкая перестала быть таковой, то следует показать ее врачу. В идеале стоит раз в год на всякий случай наведываться к дерматологу.

Зуд, жжение, кровотечение, гной тоже ни о чем хорошем не говорят. Любые дискомфортные ощущения, как передает санкт-петербургское издание "Аргументы и факты", это повод обратиться к специалисту. Удалять самостоятельно родинку нельзя ни при каких обстоятельствах.

Также человеку, повредившему родинку, стоит обратить внимание на то, что с ней происходит. Чтобы обезопасить себя, лучше не надевать, например, водолазки или крупные цепочки, если образования есть на шее.