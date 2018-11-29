Наша страна возглавила печальный антирейтинг

Самое большое число новых заражений ВИЧ-инфекцией приходится на РФ – таковы неутешительные выводы, сделанные Всемирной организацией здравоохранения.

В 2017 г. из 160 тыс. новых случаев заражения в Европе 130 тыс. пришлись на ее восточную часть, при этом 104 тысячи человек – 65% всех заболевших – проживают в России, сообщается в докладе всемирной организации. На 100 тысяч россиян зарегистрировано 71,1 заразившихся.

При этом ВИЧ сегодня – удел отнюдь не только маргинальных групп: 59% новых пациентов заболели при гетеросексуальном половом контакте и лишь 30% – при употреблении инъекционных наркотиков.

На втором месте по числу новых диагностированных – Украина, 37 случаев на 100 тысяч населения, третье место заняла Белоруссия с 26,1 случая.

По подсчетам главы Федерального научно-методического центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции Вадима Покровского, сейчас в РФ проживают около 1,3-1,5 миллиона ВИЧ-положительных граждан. При этом медики обнаружили, что примерно у 1% россиян есть генетическая мутация, которая позволяет им избежать заражения ВИЧ, однако этого слишком мало, чтобы остановить масштабную эпидемию, обрушившуюся на страну.