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Храп оказался опасен для женщин

Фото: www.globallookpress.com
Хронический недостаток воздуха во сне вызывает серьезные проблемы с сердцем

По статистике, апноэ или храпом страдают 6% взрослых и 2% детей. Однако этот процесс больше вреден слабому полу, чем сильному. Из-за него повышается вероятность развития сердечных приступов и других болезней сосудов.

Обычно апноэ приводит к усталости, ухудшению памяти и некоторым другим проблемам, но от сужения или деформирования дыхательных путей во сне люди не умирают.

Ученые из Мюнхенского университета провели эксперимент, чтобы выяснить, на кого храп влияет больше – на женщин или мужчин. Специалисты следили за сном 5 тысяч добровольцев и выяснили, что слабый пол больше страдает от полного или частичного прекращения дыхания во время сна.

И у мужчин, и у женщин увеличивается масса левого желудочка сердца – главного "мотора" кровообращения. При этом оно больше растет в размерах именно у представительниц прекрасной половины человечества.

Как передает агентство РИА Новости, исследователи рассказали на ежегодной встрече Радиологического общества Северной Америки, что к проблемам с сосудами приводит тот факт, что у храпящих людей уменьшается объем крови в желудочке при каждом сокращении. Это происходило не только у людей, у которых было апноэ, но и у тех, кто просто жаловался на храп и кто не думал, что ему не хватает воздуха во сне.

Результаты исследования говорят о том, что реальное число людей, страдающих от проблем с дыханием во сне, намного больше, чем можно было бы предполагать. По мнению ученых, человеку, которого беспокоит этот процесс, стоит обратиться к специалисту. Ведь от апноэ можно избавиться. Часто людям удается это сделать, просто похудев. 

Полина ИВАНОВА
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