Рыбные консервы вредят здоровью

Чтобы не подхватить кишечную палочку, стоит внимательно читать этикетку

Эксперты "Росконтроля" исследовали пресервы из тихоокеанской сельди пяти отечественных брендов. В итоге специалисты пришли к выводу, что продукты почти всех марок опасно подавать на стол – они были изготовлены с нарушениями.

Два образца не соответствовали требованиям безопасности по микробиологическим показателям – в них количество дрожжей превышало норму. В одном продукте показатель мезофильной микрофлоры был больше допустимых значений, в другом нашли кишечные палочки. У четырех брендов жир был пожелтевшим, что говорит о сомнительной свежести продукта.

Подобные результаты исследования "Росконтроля" не удивили специалистов. Руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев отметил, что нарушения при консервировании и пресервировании – глобальная проблема. Особенно это касается той продукции, которую делают во внутренних регионах страны.

"Радикально она отличается от той, которая произведена на судах, непосредственно в море. Но все просто: у нас такая огромная страна, что пока рыба доедет из Приморья в Москву, Тулу или Рязань, непонятно, сколько раз она размораживается – замораживается", – рассказал Савельев агентству НСН.

По его словам, пока невозможно определить, где выловили рыбу. Система электронной сертификации "Меркурий" пока не работает. К ней должны подключиться все компании, которые имеют дело с продукцией, подконтрольной Госветнадзору.

Эксперт советует внимательно читать этикетку и выбирать консервы и пресервы, которые изготовили в приморских регионах, а лучше – на судах рыбопромысловых компаний. При этом лучше избегать ту сельдь, которую произвели внутри страны.