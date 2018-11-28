Наши соотечественники оказались не по зубам смертельной болезни

Каждый сотый житель страны – носитель редкой мутации в гене CCR5, у такого человека практически нулевая вероятность заразиться ВИЧ.

"Эта мутация возникла около тысячи лет назад среди викингов в Северной Европе. Ее широкое распространение на субконтиненте и отсутствие в Азии и Африке связано с тем, что она снижает вероятность заражения чумой и черной оспой, чьи эпидемии приводили к массовой гибели людей в средние века", – цитирует РИА "Новости" одного из авторов исследования лаборатории Genotek Александра Ракитько.

Медики ранее обнаружили, что организм некоторых пациентов подавлял вирус иммунодефицита на долгий срок и даже избавлялся от него навсегда. Ученые пришли к выводу, что мутации в геноме некоторых людей делают их неуязвимыми к действию многих разновидностей ВИЧ.

Подсчитав число природных носителей этой мутации в России, эксперты пришли к выводу, что около 1,1% соотечественников способны справиться с ВИЧ на генетическом уровне. При этом ученые предупреждают, что нельзя говорить о полной неуязвимости носителей этой мутации для "чумы ХХ века": очень редкие разновидности вируса все же способны проникать через защитный барьер клеток.

В России болен ВИЧ почти миллион человек, носителем вируса является каждый 40-й россиянин.

