Похоже, фрау канцлер понравилось общаться с народом

После неприятности, случившейся в самом начале поездки на саммит "Большой двадцатки", Ангела Меркель решила расслабиться в неформальной обстановке.

По окончании G20 немецкий канцлер захотела полакомиться стейком. Она отправилась в обычный ресторанчик в Буэнос-Айресе и поужинала в окружении простых посетителей. Аргентинцев, которые наблюдали визит Меркель в стейк-хаус Don Julio, удивила непосредственность политика. Прибывшая вместе с небольшой делегацией, она не стала требовать закрыть заведение. Видео тут же разлетелось по Сети.

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После дегустации стейка Меркель с удовольствием фотографировалась с поварами. Когда она вышла на улицу, горожане окружили ее – фрау канцлер против снимков не возражала.

Напомним, визит на саммит "Большой двадцатки" начался для нее неудачно – самолет Ангелы Меркель вернулся в Европу из-за неисправности. В результате она летела в Аргентину обычным рейсом и не успела к началу.