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Появились подробности смерти футболиста "Локомотива"

Алексей Ломакин. Фото: fclm.ru
Спортсмена нашли спустя 2 дня после его исчезновения

Смерть полузащитника молодежной команды 18-летнего Алексея Ломакина подтверждена клубом "Локомотив".

"ФК "Локомотив" шокирован произошедшей трагедией и приносит соболезнования родным и близким Алексея", – говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте команды. В клубе добавили, что подробности трагедии в настоящее время выясняются.

Ранее СМИ сообщили, что в Москве нашли тело погибшего спортсмена. Труп Ломакина обнаружили 2 декабря полицейские, патрулировавшие улицу Борисовские Пруды на юге столицы. Они вызвали врачей, однако те уже ничего не могли поделать, сообщает телеканал "360".

В пятницу, 30 ноября, футболист выехал из дома, чтобы пройти медицинские процедуры в ДЦ ФК "Локомотив", остался там ночевать, а затем связь с ним пропала. Накануне был найден рюкзак с телефоном Ломакина, спортсмен оставил его в такси. По сообщению URA.RU, футболист вместе с другом выпили спиртного и сели в такси. Товарищ погибшего не помнит, что было дальше.

По сообщению Telegram-канала "Следак шепнул", опознать погибшего Алексея помогла лиса – животное вытащило на тропинку куртку спортсмена. По данным источника, тело футболиста нашли 2 декабря на берегу реки Городня, а затем на тропинке нашли его куртку, в карманах которой были документы. На кадрах с камер наблюдения видно, что Ломакин шел к реке один. Определить точную причину смерти спортсмена должна судебно-медицинская экспертиза.

Ломакин учился в академии "Локомотива", с 2018 г. играл в молодежной команде клуба. В этом сезоне футболист трижды выходил на поле. Последнюю игру он провел 14 сентября, когда "Локо" встречался с московским "Динамо", напоминает Liga News.

Валентина МАЙОРОВА
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