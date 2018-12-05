Рис оказался смертельно опасным

Зерна накапливают в себе вредные вещества, которые приводят к массовым проблемам со здоровьем

Большинство токсинов, например, свинец, попадают в организм человека через воду, посуду и другие предметы обихода. Это приводит к нарушению работы мозга и других органов. От вредной жидкости совсем недавно страдали дети в американском городе Флинт. Ученые обнаружили, что отравиться мышьяком тоже довольно просто. Достаточно регулярно есть блюда из риса.

Как правило, это вещество проникает в организм не через промышленные выбросы или другие следы действий человека, а через грунтовые воды. Например, в Индии и Бангладеш опасную концентрацию мышьяка можно найти в четверти источников влаги. Это заинтересовало биологов, которые решили выяснить, влияет ли этот факт на людей. О своем исследовании они рассказали на конференции Общества анализа рисков в Новом Орлеане, передает агентство РИА "Новости".

Ученые выяснили, что этот злак накапливает в своей мякоти 70-80% мышьяка, полученного из воды, и такой же процент оказывается в теле человека или животного при переваривании пищи. Это очень опасно, ведь рис – главная сельскохозяйственная культура стран Азии.

Однако специалисты заметили, что, несмотря на легкую биодоступность этого токсина, в разных государствах показатели этого вещества отличаются. Вероятно, это связано с тем, что каждый вид риса по-своему взаимодействует с мышьяком. Теперь биологам предстоит выяснить, как именно токсин влияет на тех, кто часто ест рис.