Новый год за решеткой: Кокорина и Мамаева оставили в СИЗО до февраля

Футболистам продлили срок ареста, сообщают СМИ

Спортсмены проведут в "Бутырке" еще два месяца. Об этом рассказали сразу несколько источников в СМИ.

О том, что суд удовлетворил просьбу следствия продержать Александра Кокорина и Павла Мамаева в СИЗО до 8 февраля 2019-го, пока не завершится расследование, сообщило издание "Комсомольская правда".

При этом заседание суда продолжается, и пока неясно, продлят ли спортсменам арест. Отмечается, что самое тяжелое обвинение среди всех фигурантов дела о потасовке с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева у брата Кокорина Кирилла – ему грозит лишение свободы на срок до двух лет по статье "Побои" и до семи лет за "Хулиганство в составе группы лиц".

В зале суда Кокорин и Мамаев впервые встретились с момента ареста. В СИЗО они находятся в разных камерах. К слову, поддержать Павла пришла супруга Алана, несмотря на скандал с его изменами. Дело Мамаева рассматривали первым.

Во время заседания стало известно, что полузащитник "Краснодара" заплатил потерпевшему водителю телеведущей Первого канала ущерб. В связи с этим защита футболиста просила, чтобы отцу Мамаева разрешили внести залог за сына.

Адвокат Кокорина также просил изменить меру пресечения своему подзащитному на домашний арест или на выход из СИЗО под залог. Как передает Telegram-канал "360", суду предоставили справку о том, что у матери Кокорина на счету хранится более 10 млн рублей.

Несмотря на то что в просьбе защиты Александра отказали, женщина хочет внести залог и за своего младшего сына Кирилла.

Издание "Газета.ру" сообщает, что следователи могут еще не раз попросить суд продлить срок ареста футболистам. Так считает адвокат Мамаева Игорь Бушманов.

Кокорину и Мамаеву предъявлены обвинения по двум статьям – 116-й УК РФ "Побои" и 213-й "Хулиганство". Восьмого октября арестованные устроили дебош в столице, а также избили водителя телеведущей Первого канала на стоянке и потом подрались в кафе с чиновником Минпромторга.

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