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Юноше с ножом приказали напасть на школу в Москве

Фото: Пименов/Интерпресс/ТАСС
У молодого человека, устроившего переполох в Жулебино, подозревают страшный недуг

Подросток, который 6 декабря угрожал себя убить в учебном заведении в Жулебино, уже не раз удивлял сверстников своим поведением. Как рассказали учащиеся, он мог подолгу смотреть в стену, ни с кем при этом не разговаривая.

На этом "странности" подростка, по словам ребят, не заканчивались. Юноша мог общаться с кустом на уроке физкультуры. Настоящих друзей у молодого человека не было. Несмотря на это, учителя хорошо относились к старшекласснику. Он неплохо учился и был, как говорят ученики, "подхалимом".

Впрочем, неприятные ситуации с подростком тоже случалась. Однажды, получив тройку, парень расстроился и "послал" преподавателя. Более того, он бросал ножницы в классного руководителя.

По информации издания "Лента.ру", в ноябре юноша приносил в школу нож и крутил им перед сверстниками. Тогда учителя, которым стало об этом известно, не смогли забрать у школьника холодное оружие.

Как отмечает Telegram-канал Mash, одноклассники несильно удивились тому, что произошло 6 декабря. Источник в правоохранительных органах поведал: подросток сорвался из-за того, что его не допустили до ЕГЭ из-за плохого сочинения.

Сам юноша сказал медикам, что прийти в учебное заведение с ножом его заставили внутренние голоса, которые велели ему очистить школу от ненужных людей. Теперь парня отвезут в больницу, где врачи его осмотрят. У подростка подозревают шизофрению и манию преследования.

Утром в четверг ученик пронес в школу канцелярский нож. Сначала он угрожал учителям, а после, заперевшись в комнате, заявил о том, что причинит себе вред, если кто-то попытается к нему войти. С парнем работали психологи и полиция, которой в итоге он сдался. 

Полина ИВАНОВА
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