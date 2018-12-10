Шарапова объяснила решение жить в США

Теннисистка сбежала из России, потому что мечтала об успешной карьере

Мария Шарапова призналась, что покинула Россию, потому что считала, что не смогла бы здесь добиться такого же успеха, как в Соединенных Штатах. По словам атлетки, многие великие спортсмены родились в Америке, где смешаны разнообразные культуры.

Шарапова подчеркнула, что в нашей стране, когда она была ребенком, теннис не пользовался такой популярностью, как сейчас. Она отметила, что тогда люди интересовались другими видами спорта. Впрочем, теннисистка считает, что в последнее время ситуация в России изменилась.

"Многие девочки и мальчики захотели заняться теннисом, и сейчас у них для этого больше возможностей", – заявила Шарапова порталу Tennis World USA.

Она подчеркнула, что с тех пор как она была маленькой, в России появилось много отличных игроков в теннис.

Мария с детства тренируется в США, но выступает под российским флагом. Сейчас Шарапова временно не участвует в соревнованиях. Она восстанавливается после травмы. Сезон 2018-го стал для спортсменки первым после дисквалификации из-за допинга в 2016 году.